Песков заявил, что Россия сделает все для защиты своих фигуристов

Россия будет оспаривать несправедливые решения, добавил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россия будет продолжать защищать права своих фигуристов и оспаривать несправедливые решения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Спортсменка входила в состав сборной России, которая стала победителем командного турнира на Олимпиаде в Пекине. После решения CAS команда была лишена 20 баллов и переместилась на третье место.

"Мы считаем, что со всеми соответствующими структурами нужно продолжать работу. Если имеются хоть какие-то возможности для оспаривания [решений] и для продолжения защиты прав наших спортсменов, их нужно мобилизовать до конца", - уверен представитель Кремля.