Москвина допустила, что сторона Валиевой подаст апелляцию на решение CAS

Заслуженный тренер СССР считает, что из сложившейся ситуации необходимо сделать правильные выводы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Адвокаты российской фигуристки Камилы Валиевой, вероятно, подадут апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырехлетней дисквалификации. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Тамара Москвина.

"Мы два года ждали этого решения и довольны, что оно наконец принято, - сказала Москвина. - Конечно, оно нас не радует. Наверное, будет подана апелляция. У нас другого выхода, как принять его, нет. Из этой ситуации нужно сделать вывод, чтобы такого никогда больше ни в одном виде спорта не повторялось".

У Валиевой остается возможность оспорить вердикт в Федеральном суде Швейцарии в течение 30 дней в случае процессуальных нарушений. Если Федеральный суд Швейцарии встанет на сторону фигуристки, то дело вернется в Спортивный арбитражный суд (CAS) на пересмотр.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты и титулы фигуристки аннулированы. 30 января Международный союз конькобежцев переместил сборную России с первого на третье место по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине.