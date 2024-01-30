Тарпищев: Медведеву надо психологически восстановиться после Australian Open

Российский теннисист дошел до финала соревнований, в котором уступил итальянцу Яннику Синнеру

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев потратил много сил на Australian Open, поэтому теперь ему надо психологически восстановиться. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"После такого турнира Дане надо прежде всего психологически восстановиться. Физически - это не проблема, но психологически - сложно. Учитывая, как тяжело он "уползал", начиная с четвертьфинала, проводил пятисетовые матчи, ему необходимо время", - сказал Тарпищев.

На прошедшей неделе Медведев дошел до финала Australian Open, в котором проиграл итальянцу Яннику Синнеру - 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. Всего на турнире россиянин провел четыре пятисетовых матча.