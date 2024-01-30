Кремль не согласен с решением отнять у российских фигуристов золото Олимпиады в Пекине

Накануне Спортивный арбитражный суд на четыре года дисквалифицировал Камилу Валиеву из-за нарушения антидопинговых правил

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Москва не согласна с решением международных спортивных организаций дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву и вычесть баллы у сборной РФ на Олимпиаде в Пекине, присудив ей третье место вместо прежнего первого.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не согласны с этими решениями. Ни с решением суда, ни с решением федерации. Мы их не принимаем", - сказал представитель Кремля.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) на четыре года дисквалифицировал Валиеву из-за нарушения антидопинговых правил. Спортсменка входила в состав сборной России, которая стала победителем командного турнира на Олимпиаде в Пекине. После решения CAS команда была лишена 20 баллов и переместилась на третье место.