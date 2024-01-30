Галлямов прокомментировал присуждение бронзы Олимпиады фразой из песни группы "Тату"

Российские фигуристы переместились с первого на третье место после дисквалификации Камилы Валиевой

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российский фигурист Александр Галлямов отреагировал на присуждение бронзы Олимпиады после дисквалификации Камилы Валиевой фразой из песни группы "Тату".

"Современная "наука" сделала большой шаг вперед и нашла способ моментального превращения золота в бронзу и серебра - в золото. Если ответить одной фразой, то нас не догонят", - сказал Галлямов ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать решение.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты и титулы фигуристки аннулированы. 30 января Международный союз конькобежцев переместил сборную России с первого на третье место по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине.

В составе команды на Олимпиаде в Пекине также выступали Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Галлямов выступал в паре с Анастасией Мишиной.

Первое место после пересмотра результатов заняла сборная США, второе - команда Японии.