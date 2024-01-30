Жулин назвал плевком в душу лишение российских фигуристов золота Олимпиады в Пекине

После дисквалификации Камилы Валиевой отечественным спортсменам присудили бронзовые медали Игр

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении олимпийских медалей в командном турнире фигуристов на Играх в Пекине стало плевком в душу для заслуженного тренера России Александра Жулина. Об этом Жулин рассказал ТАСС.

"Плевок в душу, - заявил Жулин. - Мы этих золотых медалей не видели, и не думаю, что кто-то захочет получать бронзу. Для меня наша команда была бесподобна, и точка".

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты и титулы фигуристки аннулированы. 30 января ISU переместил сборную России с первого на третье место по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине. В составе российской команды выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также подопечные Жулина Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Первое место после пересмотра результатов заняла сборная США, второе - команда Японии.