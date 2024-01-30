Легков прокомментировал распределение медалей командного олимпийского турнира фигуристов

Российские фигуристы с первого места переместились на третье после дисквалификации Камилы Валиевой

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бронзовые медали командного турнира фигуристов Олимпиады 2022 года, которые получат российские спортсмены после дисквалификации Камилы Валиевой, являются для них плюсом. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

Во вторник Международный союз конькобежцев присудил сборной России третье место по итогам соревнований. Победителями командного турнира стали американцы, второе место перешло японцам.

"С учетом того, что медали остались у ребят, которые выступали, пусть и бронзовые, мне кажется, для них это какой-то плюс, потому что медали все равно есть", - сказал Легков.

В понедельник Спортивный арбитражный суд объявил о четырехлетней дисквалификации Валиевой, которая выступала в командном турнире в Пекине, из-за положительной допинг-пробы, обнаруженной еще в конце декабря 2021 года.

"Мы переживаем искренне за Камилу, ничего сверхъестественного и глобального не произошло. Мы с ней вместе. Я убежден, что она сильная спортсменка, талантливая от природы и у нее все данные от природы, чтобы выигрывать. Но это тяжелое решение, которое надо переварить", - добавил он.

Легков высказался на тему того, как российские фигуристы могут получить бронзовые медали. "Думаю, никто никуда не поедет за ними на вручение. Наши точно невыездные, нет смысла ехать. Если только что-то изменится, хотя это маловероятно, мне сложно это комментировать", - отметил он.