Карпов назвал CAS ошибкой Самаранча и посмешищем

Спортивный арбитражный суд в понедельник дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Спортивный арбитражный суд (CAS) является посмешищем, он выносит решения в угоду Международному олимпийскому комитету (МОК). Такое мнение ТАСС высказал 12-й чемпион мира по шахматам депутат Госдумы Анатолий Карпов.

CAS был основан в 1984 году. Его создание было инициировано тогдашним главой МОК испанцем Хуаном Антонио Самаранчем.

"Считаю, что CAS - это ошибка Самаранча, это не суд, а посмешище. Коллегия состоит из судей, аккредитованных МОК и имеющих к нему прямое отношение. Очевидно, есть большая вероятность того, что что прикажут, такое решение и будет вынесено. Я это проходил, когда судился с [Кирсаном] Илюмжиновым и хорошо все изучил".

"Видимо, были враги, которые хотели отстранить Валиеву. Понятно, что она уникальная и талантливая спортсменка, и всем ясно, что она чистая", - добавил Карпов.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Спортсменка входила в состав сборной России, которая стала победителем командного турнира на Олимпиаде в Пекине. После решения CAS команда была лишена 20 баллов и переместилась с первого на третье место.

В 2010 году CAS не удовлетворил иск Карпова, поданный совместно с пятью национальными федерациями, в котором он оспаривал законность выдвижения Илюмжинова на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE). На тот момент Илюмжинов был действующим президентом FIDE, Карпов - кандидатом на этот пост.