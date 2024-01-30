Фетисов отметил, что Валиева для него остается олимпийской чемпионкой

По словам бывшего хоккеиста, она является выдающейся спортсменкой

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Фигуристка Камила Валиева остается олимпийской чемпионкой в сердце двукратного чемпиона Игр по хоккею Вячеслава Фетисова. Об этом он рассказал ТАСС.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Спортсменка входила в состав сборной России, которая стала победителем командного турнира на Олимпиаде в Пекине. После решения CAS команда была лишена 20 баллов и переместилась с первого на третье место.

"В душе, сердце у меня Камила - олимпийская чемпионка, тут никаких сомнений быть не может. Выдающаяся спортсменка, других мнений у меня нет", - сказал Фетисов.

"Обидно за ребят, которые по всем показателям были наголову сильнее. Что касается передачи медалей, они (МОК - прим. ТАСС) должны предложить, каким образом будет церемония, а принимать решение надо по факту того, что будет предложено", - отметил Фетисов.