Очередной суд. Россия продолжит бороться за золото Пекина после отстранения Валиевой

Олимпийский комитет России начал подготовку документов для обжалования решения о перераспределения медалей Игр-2022

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Четырехлетняя дисквалификация Камилы Валиевой породила новый спор - Олимпийский комитет России (ОКР) не согласился с решением Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российских фигуристов золота Игр в Пекине за победу в командном турнире. Возникли претензии к решению ISU и у канадцев, которым после аннулирования результатов Валиевой не досталась олимпийская медаль - россияне с первой строчки переместились на третью.

"Наши юристы уже начали подготовку необходимых документов для подачи апелляции, - говорится в сообщении пресс-службы ОКР. - Исходим из того, что в соответствии с действующими, применимыми правилами ISU, последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена, в данном случае Камилы Валиевой, не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира. Наша правовая позиция основана, в том числе, на имеющихся прецедентах в практике CAS".

Все идет к тому, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне ждете еще одно разбирательство с участием российской стороны, а Международный олимпийский комитет (МОК) может вновь отложить церемонию награждения, которую ждет 31 фигурист из четырех команд, претендующих на медали.

Во вторник утром МОК радостно заявил, что "решение CAS вносит ясность в это дело, и спортсмены, участвовавшие в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, наконец-то могут получить свои медали, которых они так долго ждали".

ОКР, который сейчас судится с МОК по поводу своего отстранения, решил иначе. Все дело в том, что в регламентирующих документах ISU четко не прописано, как действовать в сложившейся ситуации, хотя в своем релизе международная федерация делает отсылку к пункту правил.

Противоречия встречаются в самом решении: с одной стороны, ISU лишил Валиеву победы на чемпионате Европы 2022 года, присудив победу ее соотечественнице Анне Щербаковой, однако в результатах командного турнира не стал улучшать позиции следовавших за Валиевой фигуристок. Среди них - канадка Мадлен Скизас, которая при условии повышения в таблице получила по итогам обеих программ два дополнительных балла, которых бы хватило ее сборной для завоевания бронзы. После аннулирования результатов Валиевой российскую и канадскую команды разделяет один балл. Федерация фигурного катания Канады заявила, что не согласна с решением ISU и рассмотрит все возможные варианты его обжалования.

Спортивные алхимики

Позиция ОКР в суде может строиться на том, что Валиева выступала в командном соревновании и по аналогии с игровыми видами спорта наказание одного спортсмена не может являться основанием для аннулирования окончательного результата. Кроме того, в правилах ISU говорится, что вычитаться результаты могут только в том случае, если нарушение антидопинговых правил произошло во время турнира, в то время как положительную пробу Валиева сдала за полтора месяца до Олимпиады в Пекине.

Мириться с лишением золота не хотят и в Кремле. "По возвращении из Китая - с Олимпиады - мы этих спортсменов чествовали как олимпийских чемпионов. Мы убеждены, что для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда. Какие бы решения на этот счет, даже несправедливые, ни принимались", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что пересмотра призовых выплат российским фигуристам не будет.

В составе команды на Играх в Пекине, помимо Валиевой, выступали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Первое место после пересмотра результатов заняла сборная США, второе - команда Японии.

"Современная "наука" сделала большой шаг вперед и нашла способ моментального превращения золота в бронзу и серебра - в золото, - сказал Галлямов. - Если ответить одной фразой, то: "Нас не догонят".

Теперь слово за юристами ОКР и CAS, который был создан в 1984 году по инициативе тогдашнего главы МОК Хуана Антонио Самаранча. "Считаю, что CAS - это ошибка Самаранча, это не суд, а посмешище, - считает 12-й чемпион мира по шахматам депутат Госдумы Анатолий Карпов. - Коллегия состоит из судей, аккредитованных МОК и имеющих к нему прямое отношение. Очевидно, есть большая вероятность того, что что прикажут, такое решение и будет вынесено".