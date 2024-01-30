Сборная Узбекистана вышла в четвертьфинал Кубка Азии по футболу благодаря голу Файзуллаева

В матче 1/8 финала узбекистанская команда обыграла сборную Таиланда

ТАСС, 30 января. Сборная Узбекистана обыграла команду Таиланда со счетом 2:1 в матче 1/8 финала Кубка Азии по футболу. Соревнования проходят в Катаре.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Азизбек Тургунбаев (37-я минута) и Аббос Файзуллаев (65). У проигравших отличился Супачок Сарачат (58).

Полузащитник московского ЦСКА Файзуллаев забил второй мяч на текущем турнире. Защитник казанского "Рубина" Рустамжон Ашурматов провел полный матч.

В четвертьфинале сборная Узбекистана сыграет с командой Катара. Встреча пройдет 3 февраля.

Кубок Азии изначально должен был пройти с 16 июня по 16 июля 2023 года в Китае. В мае 2022 года страна отказалась от проведения турнира из-за пандемии коронавируса, в октябре того же года соревнования были перенесены в Катар. Предыдущий розыгрыш прошел в 2019 году, победителем стала сборная Катара, впервые выигравшая турнир.