Публикация Валиевой собрала почти 50 тыс. комментариев за полчаса

Фигуристка опубликовала ролик с прокатом в красном платье

ТАСС, 30 января. Публикация Камилы Валиевой в телеграм-канале фигуристки собрала 49,9 тыс. комментариев за 30 минут.

Валиева опубликовала ролик с прокатом в красном платье. Видео сопровождала композиция группы Passmurny "Сердце". В комментариях пользователи выражали слова поддержки.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Показанные с 25 декабря 2021 года результаты и титулы фигуристки были аннулированы. Валиева лишилась золотой медали в командном турнире на Олимпиаде в Пекине, а также золотых наград чемпионатов Европы и России. Вернуться к соревнованиям фигуристка может 25 декабря 2025 года.