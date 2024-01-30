Вратарь Бердин рассказал, что во время драки у него не было агрессии к игроку "Куньлуня"

Голкипер "Сочи" Михаил Бердин подрался с нападающим "Куньлуня" Девином Броссо в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер "Сочи" Михаил Бердин не имел острой агрессии по отношению к нападающему китайского клуба "Куньлунь Ред Стар" Девину Броссо в эпизоде с дракой в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом Бердин рассказал ТАСС.

29 января "Куньлунь" обыграл "Сочи" на выезде со счетом 4:2. В первом периоде при счете 2:0 в пользу гостей Броссо столкнулся с Бердиным, после чего началась драка, в результате которой вратарь получил малый штраф как зачинщик, пятиминутный штраф и дисциплинарный 10-минутный штраф, в то время его соперник - пятиминутный штраф и малый штраф за блокировку. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ во вторник наложил на Бердина денежный штраф, в то время как Броссо дисквалифицирован на одну игру, поскольку у него в сезоне больше двух больших штрафов за драку.

"Какой-то агрессии к нему не было. Он просто влетел в меня, я его чуть подтолкнул, он ударил меня в шлем, и тут уже не было варианта заднюю давать. Игра шла на другой стороне льда, партнеры были далеко, поэтому сам сделал эту работу, - сказал Бердин. - Это единичный, редкий случай, который произошел. Получилось так, как получилось, и это не то, к чему я стремлюсь. Матч "Сочи" - "Куньлунь Ред Стар", в котором не было большой турнирной интриги, получился самым интересным и обсуждаемым".

По словам Бердина, его драка с Броссо взбодрила зрителей. "Ну и команда тоже взбодрилась, просто сразу третий гол ненужный пропустили. А так команда стала лучше играть. Когда я выступал в Америке, когда проигрывали, у нас были драчуны, которые заводили команду и меняли ход встречи", - отметил вратарь.

"Я не вижу ничего в этом плохого. Это не игра плей-офф, и я понимаю, если был бы риск получить травму. А так выпустил пар, но это, повторю, очень редкий случай. Просто так требовала ситуация на льду. Моя основная работа - шайбу ловить, а не драться, но разок и можно дать сдачи. Я больше 70 матчей провел в КХЛ, и это был первый случай", - добавил собеседник агентства.