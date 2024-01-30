Жуков заявил, что за олимпийское золото фигуристов нужно бороться до конца

ОКР заявил о начале сбора документов для апелляции на решение о перераспределении медалей командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) правильно делает, что готовит апелляцию на решение о перераспределении олимпийских медалей командного турнира фигуристов, за сохранение золотых наград отечественных спортсменов нужно бороться до конца. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент ОКР Александр Жуков.

После дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой Международный союз конькобежцев (ISU) переместил сборную России с первого на третье место по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине. Пресс-служба ОКР сообщила, что юристы организации начали подготовку необходимых документов, чтобы оспорить это решение.

"Правильно делают, что подают апелляцию - надо бороться до конца, понятно, что решение очевидно политизированное. Я не знаю, есть ли шансы, но бороться нужно до последнего, - сказал Жуков. - Для нас наша команда останется олимпийскими чемпионами при любом решении, остальное не имеет значения, кто какое место занял. Камила как была олимпийской чемпионкой, так и осталась".

В составе команды на Играх в Пекине выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Первое место после пересмотра результатов заняла сборная США, второе - команда Японии.