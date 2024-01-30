Клуб КХЛ "Салават Юлаев" погасит задолженность 1 февраля

Федеральная налоговая служба приостановила операции по некоторым счетам уфимской команды

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Задолженность уфимского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" будет погашена 1 февраля. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе команды.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по всем счетам клуба. Основанием стало исполнение решения о взыскании налога, сбора, пеней или штрафа.

"Действительно, ФНС приостановила операции по некоторым нашим счетам. Это временная мера. Уже 1 февраля мы погасим образовавшуюся задолженность, - сообщили в пресс-службе. - Такое иногда случается. Дело в том, что сроки уплаты налогов порой не совпадают со сроками перечисления нам очередных траншей. Сейчас случился именно такой случай. На текущей деятельности хоккейного клуба "Салават Юлаев" это никак не сказывается".

В декабре 2023 года гендиректор "Салавата Юлаева" Ринат Баширов рассказал, что клуб планирует восстановить уровень финансирования, который был в хоккейном клубе до 2020 года. В июне 2023 года уфимскому клубу удалось расплатиться с долгами по зарплате.