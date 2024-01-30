Фигуристы Бояринцева и Плешков начали тренироваться в группе Тутберидзе

Ранее пара тренировалась в группе Нины Мозер

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Фигуристы Дарья Бояринцева и Роман Плешков, выступающие в спортивных парах, начали тренироваться в группе Этери Тутберидзе. Об этом ТАСС сообщила Бояринцева.

Ранее пара тренировалась в группе Нины Мозер, 29 января ТАСС сообщил источник о том, что спортсмены перешли в команду Этери Тутберидзе.

"Мы действительно перешли. Сегодня был первый тренировочный день, осваиваемся потихоньку. На льду успели поработать с Алексеем Тихоновым, Филиппом Тарасовым и Дмитрием Зобниным (тренеры - прим. ТАСС)", - рассказала Бояринцева.

Бояринцевой 19 лет, Плешкову - 24 года. Спортсмены стали тренироваться вместе в конце мая 2022 года, в первом же сезоне завоевали бронзу на двух этапах российской серии Гран-при, победили на чемпионате Москвы. В нынешнем сезоне фигуристы не участвовали в чемпионате России в Челябинске.