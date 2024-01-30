Федерация фигурного катания России уверена в честности всех своих спортсменов

Организация предпримет все меры по защите прав своих подопечных

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) категорически не согласна с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации на четыре года Камилы Валиевой и уверена в чистоте и честности всех своих спортсменов. Об этом заявили в пресс-службе ФФККР.

"ФФККР категорически не согласна с санкцией CAS о четырехлетней дисквалификации Камилы Валиевой, которая, будучи защищенным лицом, была фактически приравнена к взрослому спортсмену, а также решением Международного союза конькобежцев (ISU) о лишении российских спортсменов золотых медалей командных соревнований по фигурному катанию на коньках на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, - говорится в заявлении. - На данный момент ФФККР не получила никаких официальных документов и ждет от ISU официальное уведомление о том, на основании чего было принято такое решение. Со своей стороны заявляем о том, что ФФККР предпринимались и будут предприниматься все необходимые меры по защите прав и законных интересов нашей команды и каждого спортсмена в отдельности, в том числе в судебном порядке. Интересы наших фигуристов всегда были и остаются важнейшим приоритетом федерации".

"Мы были и остаемся со своими спортсменами. Уверены в их чистоте и честности. Выражаем полную поддержку всем членам команды, которые представляли нашу страну на Олимпийских играх 2022 года в Пекине и по праву являются победителями командного турнира по фигурному катанию, а фигуристы - олимпийскими чемпионами", - отмечается в заявлении.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты и титулы фигуристки аннулированы. 30 января года ISU переместил сборную России с первого на третье место по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине. О намерении оспорить решение ISU в CAS объявил Олимпийский комитет России. Юристы российской стороны приступили к подготовке документов для обращения в суд.