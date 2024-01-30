Футболисты сборной Таджикистана получили $450 тыс. за успехи на Кубке Азии

На дебютном для себя турнире команда дошла до четвертьфинала, в котором сыграет с представителями Иордании

ДУШАНБЕ, 30 января. /ТАСС/. Сборная Таджикистана по футболу получила $450 тыс. за выход из группы и победу в 1/8 финала Кубка Азии, команду премируют еще $200 тыс. в случае победы в четвертьфинале над командой Иордании. Об этом в своем телеграм-канале сообщил президент Федерации футбола Таджикистана (ФФТ) Рустами Эмомали.

"По приказу Рустами Эмомали после выхода из группы сборная Таджикистана получила денежную премию в размере $300 тыс. Кроме того, после победы сборной Таджикистана в 1/8 финала Кубка Азии - 2023 над командой Объединенных Арабских Эмиратов президент ФФТ выделил еще $150 тыс. премиальных для сборной Таджикистана. В случае победы над сборной Иордании в четвертьфинале Кубка Азии сборная Таджикистана получит дополнительные $200 тыс.", - написал Эмомали.

Глава федерации отметил, что в случае дальнейших побед на турнире "сборная Таджикистана будет награждена крупными призами". Ранее с командой встретился президент Таджикистана Эмомали Рахмон и призвал футболистов прославлять родину.

Турнир проходит в Катаре. Сборная Таджикистана впервые принимает участие в Кубке Азии. 28 января она обыграла команду ОАЭ и вышли в четвертьфинал. Основное время и два дополнительных тайма завершились вничью (1:1), в серии пенальти команда Таджикистана победила со счетом 5:3. В четвертьфинале, который пройдет 2 февраля, сборная Таджикистана сыграет с представителями Иордании.

Кубок Азии изначально должен был пройти с 16 июня по 16 июля 2023 года в Китае. В мае 2022 года страна отказалась от проведения турнира из-за пандемии коронавируса, в октябре того же года соревнования были перенесены в Катар. Предыдущий розыгрыш прошел в 2019 году, победителем стала сборная Катара, впервые выигравшая турнир.