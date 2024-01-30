В WADA не исключили нового разбирательства на основе дела Валиевой

В понедельник российская фигуристка была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Департамент разведки Всемирного антидопингового агентства (WADA) может продолжить разбирательство в отношении окружения российской фигуристки Камилы Валиевой и его возможной причастности к нарушению ею антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки будут аннулированы.

"В этом есть два этапа. На первом этапе независимый департамент разведки и расследований WADA должен был контролировать расследование Российского антидопингового агентства относительно того, какую роль, если таковая вообще была, сыграл вспомогательный персонал спортсмена в этом деле. Ситуация осложнялась тем, что WADA не имело возможности приехать в Россию и поэтому осуществляло надзор удаленно", - говорится в заявлении.

"Второй этап зависит от того, что говорится в мотивировочной части решении CAS. WADA теперь внимательно изучит это решение и посмотрит, откроет ли оно какие-либо дополнительные направления для расследования. Это будет вопросом следователей департамента разведки WADA, поскольку они продолжают следить за доказательствами по этому делу. Департамент разведки WADA работает независимо от руководства WADA", - добавили в пресс-службе WADA.

Запрещенный препарат триметазидин был обнаружен в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпиады Пекине. На Олимпийских играх 2022 года российская сборная, в состав которой входила Валиева, выиграла командный турнир. 30 января 2024 года Международный союз конькобежцев переместил сборную России с первого на третье место по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине.