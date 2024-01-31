Футболист Фернандо рассказал, почему покинул "Спартак" в 2019 году

По словам полузащитника, он решил дать дорогу молодежи и возможность клубу получить хорошие деньги

ТАСС, 31 января. Бразильский полузащитник Фернандо ушел из московского футбольного клуба "Спартак", поскольку хотел дать дорогу молодым игрокам. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Фернандо покинул "Спартак" в 2019 году, игрок перешел в китайский "Бэйцзин Гоань".

"У меня ведь был контракт, если бы я хотел остаться, никто бы меня в Китай не увез, - сказал Фернандо. - Тогда клуб делал ставку на молодых игроков, тем же летом ушел Зе Луиш. Я решил, что наступил правильный момент для ухода, чтобы дать дорогу молодежи и дать возможность "Спартаку" получить хорошие деньги".

Фернандо 31 год, он выступал за "Спартак" с 2016 по 2019 год. В составе команды он провел 98 матчей, забив 12 голов и отдав 10 голевых передач. Вместе с красно-белыми бразилец стал чемпионом и обладателем Суперкубка России в 2017 году.