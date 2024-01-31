"Адмирал" продлил контракт с главным тренером Тамбиевым

Новое соглашение с 53-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2025/26

ТАСС, 31 января. Владивостокский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" продлил контракт с главным тренером команды Леонидом Тамбиевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 53-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2025/26.

Тамбиев возглавляет "Адмирал" с 2021 года. В текущем сезоне команда занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 45 очками после 57 матчей. В предыдущем сезоне "Адмирал" впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, где со счетом 2-4 в серии уступил будущему финалисту Кубка Гагарина казанскому "Ак Барсу".

Ранее Тамбиев сотрудничал с казахстанским клубом "Сарыарка", который дважды приводил к победе в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Также Тамбиев возглавлял петербургскую команду ВХЛ "Динамо", "Ригу" (фарм-клуб рижского "Динамо"), а также юниорскую и молодежную сборные Латвии. В период игровой карьеры Тамбиев выступал за ленинградский СКА (1990-1991), датские "Видовре" и "Рёдовре", финские "Лукко и "Таппару", а также за хабаровский "Амур" и нижегородское "Торпедо", с которым стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата России в 2003 году.