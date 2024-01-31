Умар Нурмагомедов проведет следующий бой в UFC 2 марта

Имя соперника российского бойца не сообщается

ТАСС, 31 января. Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов проведет следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 2 марта. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил менеджер бойца Али Абдель-Азиз.

"Наконец-то кое-кто принял бой с Умаром Нурмагомедовым. Бой пройдет 2 марта", - написал Абдель-Азиз.

Позднее Нурмагомедов на своей странице в X подтвердил проведение боя. "Наконец-то у меня будет бой. Спасибо, UFC", - написал боец.

Нурмагомедов провел последний бой в январе 2023 года, нокаутировав в первом раунде бразильца Раони Барселоса. Позднее россиянин получил травму и перенес операцию. В его активе 16 побед и ни одного поражения.