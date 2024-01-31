Футболист Фернандо рассказал, что уход из "Спартака" разбил ему сердце

По словам бразильского полузащитника, он пережил в команде "классные эмоции"

ТАСС, 31 января. Уход из московского футбольного клуба "Спартак" стал большим эмоциональным потрясением для бразильского полузащитника Фернандо. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Фернандо покинул "Спартак" в 2019 году, игрок перешел в китайский "Бэйцзин Гоань".

"Должен признаться, что отъезд разбил мне сердце, я пережил в "Спартаке" такие классные эмоции. Болельщики всегда дарили мне столько внимания, тепла и поддержки, понимал, что, уходя, потеряю все это и очень сильно переживал. Но я рационально взвесил все за и против и принял решение", - сказал бразилец.

Фернандо 31 год, он выступал за "Спартак" с 2016 по 2019 год. В составе команды он провел 98 матчей, забив 12 голов и отдав 10 голевых передач. Вместе с красно-белыми бразилец стал чемпионом и обладателем Суперкубка России в 2017 году.