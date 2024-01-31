РУСАДА готово сотрудничать с WADA в случае возобновления дела Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство может возобновить расследование после публикации полного решения Спортивного арбитражного суда

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) готово сотрудничать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в расследовании дела фигуристки Камилы Валиевой после публикации полного текста решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом ТАСС заявила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"WADA заявило о том, что, возможно, расследование будет возобновлено после изучения полного текста решения CAS, - сказала Логинова. - Мы готовы оказать им необходимое содействие в рамках наших компетенций и возможностей. К расследованию, ранее проведенному РУСАДА, никаких претензий не возникло, все было сделано в соответствии с рекомендациями WADA и лучшими практиками ведущих антидопинговых организаций".

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. Департамент разведки WADA может продолжить разбирательство в отношении окружения Валиевой и его возможной причастности к нарушению ею антидопинговых правил.

Запрещенный препарат триметазидин был обнаружен в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпиады Пекине. На Олимпийских играх 2022 года российская сборная, в состав которой входила Валиева, выиграла командный турнир. 30 января 2024 года Международный союз конькобежцев переместил сборную России с первого на третье место по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине. Олимпийский комитет России и Федерация фигурного катания Канады объявили о намерении оспорить решение ISU.