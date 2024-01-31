На Ленских столбах в Якутии пройдет хоккейный матч с участием Фетисова

Мероприятие состоится в день зажжения огня VIII Международных спортивных игр "Дети Азии"

ЯКУТСК, 31 января. /ТАСС/. Хоккейный матч состоится в день зажжения огня VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" в национальном парке "Ленские столбы" в Якутии. В нем примет участие двукратный олимпийский чемпион по хоккею и посол Игр Вячеслав Фетисов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ленские столбы представляют собой тянущийся на многие километры комплекс вертикально вытянутых вдоль берега реки Лены скал. Церемония зажжения огня традиционно проходит на территории национального парка, который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Огонь Игр будет зажжен за 100 дней до старта на Ленских столбах. В день зажжения огня на Ленских столбах состоится хоккейный матч, в котором примут участие Вячеслав Фетисов и другие звезды отечественного спорта, а также юные якутяне, которые занимаются хоккеем", - говорится в сообщении со ссылкой на министра физической культуры и спорта республики Леонида Спиридонова.

Международные спортивные игры "Дети Азии" проводятся с 1996 года. В этом году они пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля. Спортсмены будут соревноваться в 24 видах спорта и разыграют 224 комплекта наград. По предварительным данным, заявки на участие в соревнованиях ожидаются от более чем 40 стран.