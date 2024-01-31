Матч сборных России и Сербии пойдет в рейтинг ФИФА

Товарищеская встреча пройдет 21 марта в Москве

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Товарищеский матч сборных России и Сербии пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Сборные России и Сербии сыграют 21 марта на "ВТБ-Арене" в Москве.

20 декабря 2023 года президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил о договоренности о проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии. После этого Украинская ассоциация футбола попросила ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принять меры и не допустить проведения игры.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В 2023 году сборная России провела товарищеские игры с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0). В сентябре команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).