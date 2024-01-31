Шипов считает, что шахматистам из России будет сложнее попасть на турнир претендентов

Международная шахматная федерация внесла изменения в правила отбора на турнир претендентов, согласно которым участник матча за звание чемпиона мира не сможет автоматически попасть на соревнования

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Шахматистам из России и Белоруссии после изменения правил отбора будет сложнее попасть на турнир претендентов. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) изменила правила отбора на турнир претендентов. Теперь проигравший в матче за мировую шахматную корону не сможет автоматически попасть на соревнования, вместо этого он получит очки в общий зачет круговых турниров, по итогам которых двое лучших шахматистов отберутся на турнир претендентов.

"Бесчеловечные эксперименты над форматом отбора на турнир претендентов продолжаются. Участник матча за звание чемпиона мира потерял право автоматического попадания на турнир претендентов, но представляете, какая идет подготовка к этому матчу и сколько потом приходится восстанавливаться. Шахматисты не могут играть месяца три-четыре до матча и столько же после, поэтому, несмотря на очки, шансы проигравшего в матче резко уменьшаются. К тому же теперь российским и белорусским шахматистам будет сложнее отобраться на турнир претендентов, потому что на супертурниры, где разыгрывается большое количество очков, из-за политической ситуации их просто туда не приглашают", - сказал Шипов.

"Я, и не только я, много раз критиковал отбор по рейтингу, потому что он не имеет никакого отношения к спортивной борьбе. Я считаю, что его оставили потому, что в последние годы Магнус Карлсен был безоговорочным лидером рейтинга, и вряд ли кто-то в ближайшее время его сместит, и FIDE надеется, что он одумается и вернется к борьбе за чемпионский титул. Формат отбора на турнир претендентов сейчас очень далек от идеала спортивной борьбы", - добавил собеседник агентства.