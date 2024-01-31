"Спартак" представил Матыцину проект дворца спорта в Тушине

Дворец будет построен рядом с домашним стадионом красно-белых

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Проект строительства дворца спорта в московском районе Тушино представили министру спорта РФ Олегу Матыцину. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Дворец спорта будет построен неподалеку от домашнего стадиона футбольного клуба "Спартак" "Лукойл-Арена" на пересечении улиц Игоря Нетто и Аэроклубной.

Общая площадь комплекса составит 110 тыс. квадратных метров. Проект предусматривает полноформатный крытый манеж, три футбольных поля, пять залов специализированной спортивной подготовки, зал двигательной активности для детей, реабилитационно-восстановительный центр, конференц-центр с залами трансформерами и размещением до 600 человек, 28 раздевалок, столовую для спортсменов, тренерские и судейские комнаты, стометровую беговую дорожку с датчиками скорости движения и парковку на более 1 000 машиномест.

Объекты будут ориентированы на развитие навыков юных игроков в возрасте от 5 до 14 лет, полноценные занятия спортсменов-любителей и активный семейный отдых.