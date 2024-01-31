Врачи рекомендовали фигуристке Акатьевой пропустить концовку сезона

Спортсменка продолжает восстановление после травмы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Врачи рекомендовали чемпионке России по фигурному катанию Софье Акатьевой, которая тренируется в группе специалистов Этери Тутберидзе, не форсировать восстановление после травмы и спокойно готовиться к следующему сезону. Об этом ТАСС сообщил источник.

Акатьева из-за травмы пропустила весь нынешний сезон. На контрольных прокатах сборной России, которые состоялись в сентябре 2023 года, она по состоянию здоровья снялась с произвольной программы.

"Софья продолжает восстановление, врачи рекомендовали ей не форсировать восстановление после травмы, - сообщил источник. - Концовку сезона она, скорее всего, пропустит, нет смысла рисковать".

Акатьевой 16 лет, в июне прошлого года она получила стрессовый перелом ноги - повреждение, вызванное усталостным разрушением костной ткани из-за повторяющейся нагрузки. Фигуристка в текущем сезоне пропустила этапы Гран-при России. В середине ноября источник сообщил ТАСС, что Акатьева получила перелом, который мог стать рецидивом ее прошлого стрессового перелома. Спортсменка впоследствии пропустила чемпионат России в Челябинске.