Гарт считает некорректным отношение Международной федерации санного спорта к россиянам

Глава Федерации санного спорта России назвала холодными контакты с международной организацией

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Нынешнее отношение Международной федерации санного спорта к россиянам некорректное. Такое мнение журналистам высказала президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

"Я считаю сегодняшнее отношение к нам со стороны международной федерации некорректным, - сказала Гарт. - Раньше у нас были очень теплые контакты, а сейчас - холод. Хотя я пыталась не раз убедить иностранных коллег, что спорт должен быть вне политики, но у меня это не получилось. Но мы пытаемся сохранять хоть какие-то отношения, ездим на все конгрессы международной федерации, поедем и в этом году, если получим американские визы".

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов отметил, что среди иностранных спортсменов и тренеров у россиян есть много друзей. "Я думаю, что среди иностранных спортсменов и тренеров у нас друзей больше, чем недоброжелателей. Но наши друзья, видимо, скромные. Но как только ситуация в мире поменяется, мы сразу вернемся", - отметил он.