Репилов назвал ужасной ситуацией дисквалификацию фигуристки Валиевой

Спортсменка была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву является ужасным. Такое мнение журналистам высказал трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов.

"Как минимум стыдно должно быть всем с той стороны. Девочка маленькая, набросились. Ситуация ужасная получилась. Стыд и срам. Я за нее болел на Олимпиаде, следил за процессом и сейчас", - сказал Репилов.

Слова сожаления также выразила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт: "Я следила внимательно за ситуацией с Камилой Валиевой. Очень жаль, что ее так наказали".

Также она выразила сомнения в том, что россияне поедут на Олимпиаду в 2026 году. "Я не уверена, что мы поедем на Олимпиаду 2026 года, - сказала Гарт. - Но надежда все равно сохраняется".

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России с первого места на третье.