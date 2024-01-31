Путин: ОКР и Минспорта должны определиться по участию российских спортсменов в Олимпиаде

Кандидат в президенты РФ отметил необходимость решить окончательно, "что делать и что не делать в этом отношении"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) и Минспорта должны окончательно определиться по вопросу об участии российских спортсменов в Олимпиаде в условиях дискриминации, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.

"Я понимаю все, что связано с участием или неучастием, дискриминацией наших спортсменов высоких достижений в международных соревнованиях. Сейчас, мне кажется, и говорить об этом не нужно. Это наш Олимпийский комитет и Минспорта должны определиться окончательно, что делать и что не делать в этом отношении", - сказал Путин.