Путин заявил, что в мировом спорте сейчас каждый шаг зависит от спонсоров

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Причина проблем в мировом спорте заключается в зависимости от спонсоров, а спонсоров - от политических элит, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.

"Международный спорт - спорт высоких достижений - он очень коммерциализирован. Там все, каждый шаг, зависит от рекламодателей, от спонсоров. Спонсоры, в свою очередь, - это крупные компании - зависят от политических элит своих государств. Вот и круг замкнулся, вот и все. Вокруг этого, из этого проистекают все проблемы", - сказал Путин.

По его словам, "для того, чтобы держать этот удар, конечно, международные чиновники должны иметь характер и чистые руки".