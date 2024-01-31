Путин: без российских атлетов многие олимпийские соревнования становятся ущербны

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Соревнования по ряду олимпийских дисциплин становятся неполноценными без российских спортсменов, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.

"Сегодняшние крупные международные соревнования в рамках олимпийского движения, конечно, становятся ущербными. По некоторым видам спорта без наших спортсменов соревнования становятся неинтересными. Просто наши спортсмены - являются лидерами по многим направлениям", - сказал Путин.

Он отметил, что "порядочные люди в этой сфере, спортсмены, понимают это и сожалеют о том, что происходит". "Мы, со своей стороны, будем придерживаться принципов олимпизма", - заверил президент.