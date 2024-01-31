Путин: РФ планирует провести самые масштабные в мире соревнования по киберспорту

Кандидат в президенты России отметил, что "такого масштаба соревнования подобного рода ни одна страна мира еще не проводила"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россия вскоре проведет самые масштабные в мире соревнования по киберспорту. Об этом заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.

"Что касается киберспорта, то сейчас соревнования намечаются. Надеюсь, они будут очень интересными. Такого масштаба соревнования подобного рода ни одна страна мира еще не проводила. Мы здесь делаем первые шаги", - сказал он.

"Очень бы хотелось, чтобы это привлекло большое количество прежде всего молодых людей, которые интересуются такими современными видами спорта. Мы будем обязательно это продолжать", - отметил глава государства.

Игры будущего пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.