Роналду не сыграет в товарищеском матче с "Интер Майами", за который выступает Месси

Встреча состоится 1 февраля

ТАСС, 31 января. Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за футбольный клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, не примет участия в товарищеском матче против американского "Интер Майами". Об этом сообщил портал Goal.

Отмечается, что Роналду пропустит предстоящую игру из-за травмы. Встреча должна пройти 1 февраля. За "Интер Майами" выступает аргентинский форвард Лионель Месси.

Роналду 38 лет, он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец - лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. По ходу карьеры игрок выступал за испанский "Реал", став лучшим бомбардиром в истории клуба, английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и португальский "Спортинг". В декабре 2022 года он перешел в "Аль-Наср".