Валиева не появлялась во дворце Тутберидзе с прошлой недели

В воскресенье фигуристка вернулась с шоу, посвященного 80-летию снятия блокады Ленинграда

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева не тренировалась на катке в Ясенево с прошлой недели. Об этом ТАСС сообщил источник.

В воскресенье Валиева вернулась с шоу, посвященного 80-летию снятия блокады Ленинграда, в понедельник утром Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации спортсменки на четыре года.

"Камила в конце прошлой недели уехала выступать в Санкт-Петербург, потом было решение [CAS]. Она так и не возвращалась на лед", - рассказал источник.

После решения CAS Международный союз конькобежцев переместил сборную России с первого места на третье в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх 2022 года, аннулировав результаты Валиевой. Фигуристка также лишилась золотых медалей чемпионата Европы и чемпионата России. После дисквалификации она сможет вернуться к соревнованиям 25 декабря 2025 года.