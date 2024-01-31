В "Торпедо" назвали усилением назначение Денисова на пост тренера академии клуба

Бывший футболист сборной России тренирует команду игроков 2011 года рождения

ТАСС, 31 января. Назначение Игоря Денисова на пост главного тренера одной из команд академии московского "Торпедо" является усилением для футбольного клуба. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал член совета директоров "Торпедо" Ярослав Савин.

В среду "Торпедо" сообщило, что Денисов будет тренировать команду игроков 2011 года рождения.

"Игорь Денисов провел уже два матча в качестве тренера команды 2011 года и показал лучшие результаты среди всех возрастов академии - 6:0 и 6:1. Денисов больше года является детским тренером, как раз 2011 года, его возраст показывал отличные результаты на всевозможных турнирах и в товарищеских играх с академиями других клубов. Он со своим помощником продемонстрировал, что умеет выстраивать работу и обладает желанием развиваться в данном направлении", - сказал Савин.

С 2002 по 2013 год Денисов выступал за петербургский "Зенит", в составе которого стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России, по разу выигрывал кубок страны, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Также он представлял махачкалинский "Анжи", московские "Динамо" и "Локомотив", одержав с последним победы в чемпионате и Кубке России. Денисов завершил карьеру в мае 2019 года. На данный момент бывшему капитану сборной России 39 лет.