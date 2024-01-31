Бывший футболист Гаврилов перенес операцию из-за злокачественной опухоли в легком

Операция прошла успешно в среду

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Чемпиону СССР по футболу 1979 года в составе московского "Спартака" Юрию Гаврилову вырезали злокачественную опухоль в левом легком, операция прошла успешно в среду. Об этом ТАСС сообщил его сын Василий Гаврилов.

"В среду Юрий Васильевич перенес операцию, ему вырезали злокачественную опухоль в нижней части левого легкого. На данный момент он отходит от наркоза в реанимации, скорее всего, завтра будет переведен в палату. Операция прошла в Боткинской больнице, успешно. Он стабилен, сейчас просто в реанимации", - сказал Василий Гаврилов.

Юрий Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта. 7 июня ему провели операцию на сонной артерии, 23 июня бывшего игрока "Спартака" перевели в реабилитационный центр. 19 июля сын бывшего футболиста Василий Гаврилов сообщил, что его отца выписали из реабилитационного центра, он продолжит восстановление в федеральном центре мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства России. 25 октября Юрий Гаврилов сообщил ТАСС, что планово находится в больнице, где проходит процедуры для восстановления от инсульта.

Гаврилову 70 лет. Он играл на позиции полузащитника и выступал за московские "Динамо", "Спартак", "Локомотив", "Искру" и "Асмарал", финский "Джаз", краснознаменский "Интеррос", молдавские клубы "Агро", "Спуманте" и "Конструкторул", днепропетровский "Днепр". Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. После завершения карьеры игрока Гаврилов возглавлял новосибирский клуб "Чкаловец-Олимпик", подмосковный "Мострансгаз", а также сборную Демократической Республики Конго. Также он был тренером в раменском "Сатурне", молдавских "Агро" и "Конструкторуле", московском "Торпедо-Металлурге".