Тарпищев рассказал о шансах теннисиста Карацева выступить на Roland Garros

Спортсмен 2 января получил травму по ходу матча первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Брисбене

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Аслан Карацев может успеть восстановиться и сыграть на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros). Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

2 января Карацев получил травму по ходу матча первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Брисбене против австралийца Джейсона Кублера и не смог завершить игру. 18 января Тарпищев сообщил, что спортсмена успешно прооперировали.

"У Карацева начался процесс реабилитации, который займет до 16 недель. Теоретически он может успеть восстановиться к Roland Garros и даже сыграть во Франции. Но выграться и хорошо там выступить - вряд ли", - сказал Тарпищев.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 26 мая по 9 июня.

Карацеву 30 лет, он занимает 39 место в рейтинге ATP, на его счету победы на трех турнирах под эгидой организации. Лучшим достижением россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. Теннисист является серебряным призером Олимпийских игр в Токио в миксте в паре с Еленой Весниной. В 2021 году в составе российской команды Карацев стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.