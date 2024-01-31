31 января, 17:55
НБА

Чемпион НБА и двукратный призер Олимпийских игр Марк Газоль объявил о завершении карьеры

Баскетболист Марк Газоль. AP Photo/ Eric Gay
Баскетболист Марк Газоль
© AP Photo/ Eric Gay

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Мемфис" планирует вывести из обращения номер, под которым выступал Газоль

ТАСС, 31 января. Испанский баскетболист Марк Газоль принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщила пресс-служба Испанской федерации баскетбола.

"Спасибо, Марк. Нам повезло насладиться твоей уникальной игрой", - говорится в сообщении.

По информации журналиста портала The Athletic Шэмса Чарании, клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Мемфис" планирует вывести из обращения номер 33, под которым выступал Газоль. Игрок защищал цвета команды с 2008 по 2019 год.

Газолю 39 лет, в 2007 году он был выбран клубом "Лос-Анджелес Лейкерс" под общим 48-м номером на драфте НБА. В североамериканской лиге игрок также выступал за "Торонто", с которым выиграл чемпионский титул в 2019 году. Газоль трижды принимал участие в Матче звезд НБА (2012, 2015, 2017). В 2013 году он был признан лучшим защитником регулярного чемпионата НБА.

Испанец дважды становился серебряным призером Олимпийских игр (2008, 2012) и побеждал на чемпионатах мира (2006, 2019). В его активе также золотые (2009, 2011), серебряная (2007) и бронзовые медали (2013, 2017) чемпионатов Европы. 