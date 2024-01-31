ЦСКА вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Армейский клуб стал шестым участником Кубка Гагарина от Западной конференции

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 3:2 победил нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 7 710 зрителей.

У победителей заброшенные шайбы на счету Андрея Светлакова (10-я минута), Константина Окулова (39) и Михаила Григоренко (49). В составе проигравшей команды отличились Кирилл Воронин (3) и Кирилл Кирсанов (60).

ЦСКА стал шестым участником предстоящего розыгрыша плей-офф от Западной конференции, ранее место в Кубке Гагарина себе обеспечили ярославский "Локомотив", петербургский СКА, "Торпедо", московские "Динамо" и "Спартак". От Восточной конференции в плей-офф вышли магнитогорский "Металлург", омский "Авангард" и уфимский "Салават Юлаев".

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков в 57 матчах. "Торпедо" идет пятым с 68 очками после 57 игр. В следующем матче ЦСКА 2 февраля примет петербургский СКА, "Торпедо" в этот же день сыграет дома против московского "Динамо".