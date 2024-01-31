"Локомотив" прервал серию из трех поражений в КХЛ, обыграв "Спартак"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" со счетом 2:1 обыграл московский "Спартак" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 6 341 зрителя.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Полунин (38-я минута) и Мартин Гернат (39). У проигравших отличился Николай Голдобин (25).
"Спартак" преодолел отметку в 200 голов в нынешнем сезоне. Ранее по ходу одного регулярного чемпионата не менее 200 шайб забрасывали "Локомотив" и нижегородское "Торпедо" (оба - 1 раз), московский ЦСКА и уфимский "Салават Юлаев" (оба - по 3 раза) и петербургский СКА (6).
"Локомотив" прервал серию из трех поражений, до этого команда проиграла "Сочи" (1:2), минскому "Динамо" (3:5) и СКА (0:3). Ярославский клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 78 очков по итогам 57 матчей. В следующей игре "Локомотив" 2 февраля встретится на выезде с подмосковным "Витязем".
"Спартак" не сумел продлить трехматчевую победную серию, ранее красно-белые дважды одолели московское "Динамо" (6:3, 4:3 Б) и справились с нижегородским "Торпедо" (3:2). Команда идет четвертой на Западе, имея на счету 76 очков после 59 встреч. Следующим соперником "Спартака" станет екатеринбургский "Автомобилист", с которым столичный коллектив проведет домашнюю игру 2 февраля.
В других матчах игрового дня омский "Авангард" победил на выезде казахстанский "Барыс" (3:1), челябинский "Трактор" дома справился с "Автомобилистом" (2:1 Б), китайский "Куньлунь Ред Стар" в домашней игре одолел "Витязь" (2:0), "Сочи" в родных стенах был сильнее минского "Динамо" (3:2).
1
СКА
57
33
2
3
1
2
16
184-113
79
2
Локомотив
57
31
5
1
3
1
16
146-114
78
3
Динамо М
57
27
6
3
2
3
16
178-135
77
4
Спартак
59
30
3
1
4
4
17
200-167
76
5
Торпедо
57
25
5
2
3
1
21
161-143
68
6
ЦСКА
57
27
2
1
0
5
22
164-135
65
7
Северсталь
56
24
0
4
3
4
21
167-157
63
8
Динамо Мн
57
20
5
1
2
3
26
151-152
57
9
Куньлунь РС
59
11
5
4
2
4
33
133-197
46
10
Сочи
59
15
1
3
0
7
33
145-221
45
11
Витязь
57
13
3
2
4
3
32
116-191
43
1
Металлург
59
30
6
2
3
3
15
189-151
82
2
Авангард
57
27
9
3
0
3
15
173-143
81
3
Салават Юлаев
57
30
4
2
2
3
16
168-122
77
4
Трактор
58
25
5
3
2
4
19
161-136
72
5
Лада
59
23
2
4
3
10
17
147-145
71
6
Автомобилист
59
22
5
5
4
3
20
140-135
71
7
Ак Барс
57
26
6
2
0
2
21
148-121
70
8
Нефтехимик
59
18
5
1
5
6
24
138-179
59
9
Амур
57
18
2
2
6
5
24
130-154
55
10
Сибирь
58
17
2
3
3
6
27
124-158
53
11
Адмирал
57
10
4
3
6
5
29
121-164
45
12
Барыс
57
10
4
5
2
4
32
123-174
44