"Локомотив" прервал серию из трех поражений в КХЛ, обыграв "Спартак"

Встреча завершилась со счетом 2:1

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" со счетом 2:1 обыграл московский "Спартак" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 6 341 зрителя.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Полунин (38-я минута) и Мартин Гернат (39). У проигравших отличился Николай Голдобин (25).

"Спартак" преодолел отметку в 200 голов в нынешнем сезоне. Ранее по ходу одного регулярного чемпионата не менее 200 шайб забрасывали "Локомотив" и нижегородское "Торпедо" (оба - 1 раз), московский ЦСКА и уфимский "Салават Юлаев" (оба - по 3 раза) и петербургский СКА (6).

"Локомотив" прервал серию из трех поражений, до этого команда проиграла "Сочи" (1:2), минскому "Динамо" (3:5) и СКА (0:3). Ярославский клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 78 очков по итогам 57 матчей. В следующей игре "Локомотив" 2 февраля встретится на выезде с подмосковным "Витязем".

"Спартак" не сумел продлить трехматчевую победную серию, ранее красно-белые дважды одолели московское "Динамо" (6:3, 4:3 Б) и справились с нижегородским "Торпедо" (3:2). Команда идет четвертой на Западе, имея на счету 76 очков после 59 встреч. Следующим соперником "Спартака" станет екатеринбургский "Автомобилист", с которым столичный коллектив проведет домашнюю игру 2 февраля.

В других матчах игрового дня омский "Авангард" победил на выезде казахстанский "Барыс" (3:1), челябинский "Трактор" дома справился с "Автомобилистом" (2:1 Б), китайский "Куньлунь Ред Стар" в домашней игре одолел "Витязь" (2:0), "Сочи" в родных стенах был сильнее минского "Динамо" (3:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 СКА 57 33 2 3 1 2 16 184-113 79 2 Локомотив 57 31 5 1 3 1 16 146-114 78 3 Динамо М 57 27 6 3 2 3 16 178-135 77 4 Спартак 59 30 3 1 4 4 17 200-167 76 5 Торпедо 57 25 5 2 3 1 21 161-143 68 6 ЦСКА 57 27 2 1 0 5 22 164-135 65 7 Северсталь 56 24 0 4 3 4 21 167-157 63 8 Динамо Мн 57 20 5 1 2 3 26 151-152 57 9 Куньлунь РС 59 11 5 4 2 4 33 133-197 46 10 Сочи 59 15 1 3 0 7 33 145-221 45 11 Витязь 57 13 3 2 4 3 32 116-191 43