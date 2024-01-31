31 января, 18:44
КХЛ

"Локомотив" прервал серию из трех поражений в КХЛ, обыграв "Спартак"

Вратарь "Спартака" Андрей Кареев и нападающий "Локомотива" Георгий Иванов. Александр Щербак/ ТАСС
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Вратарь "Спартака" Андрей Кареев и нападающий "Локомотива" Георгий Иванов
© Александр Щербак/ ТАСС
© Александр Щербак/ ТАСС
Вратарь "Локомотива" Даниил Исаев
© Александр Щербак/ ТАСС
© Александр Щербак/ ТАСС
Вратарь "Локомотива" Даниил Исаев и нападающий "Локомотива" Максим Березкин
© Александр Щербак/ ТАСС
Нападающий "Локомотива" Артур Каюмов и нападающий "Спартака" Никита Сусуев
© Александр Щербак/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" со счетом 2:1 обыграл московский "Спартак" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 6 341 зрителя.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Полунин (38-я минута) и Мартин Гернат (39). У проигравших отличился Николай Голдобин (25).

"Спартак" преодолел отметку в 200 голов в нынешнем сезоне. Ранее по ходу одного регулярного чемпионата не менее 200 шайб забрасывали "Локомотив" и нижегородское "Торпедо" (оба - 1 раз), московский ЦСКА и уфимский "Салават Юлаев" (оба - по 3 раза) и петербургский СКА (6).

"Локомотив" прервал серию из трех поражений, до этого команда проиграла "Сочи" (1:2), минскому "Динамо" (3:5) и СКА (0:3). Ярославский клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 78 очков по итогам 57 матчей. В следующей игре "Локомотив" 2 февраля встретится на выезде с подмосковным "Витязем".

"Спартак" не сумел продлить трехматчевую победную серию, ранее красно-белые дважды одолели московское "Динамо" (6:3, 4:3 Б) и справились с нижегородским "Торпедо" (3:2). Команда идет четвертой на Западе, имея на счету 76 очков после 59 встреч. Следующим соперником "Спартака" станет екатеринбургский "Автомобилист", с которым столичный коллектив проведет домашнюю игру 2 февраля.

В других матчах игрового дня омский "Авангард" победил на выезде казахстанский "Барыс" (3:1), челябинский "Трактор" дома справился с "Автомобилистом" (2:1 Б), китайский "Куньлунь Ред Стар" в домашней игре одолел "Витязь" (2:0), "Сочи" в родных стенах был сильнее минского "Динамо" (3:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

СКА

57

33

2

3

1

2

16

184-113

79

2

Локомотив

57

31

5

1

3

1

16

146-114

78

3

Динамо М

57

27

6

3

2

3

16

178-135

77

4

Спартак

59

30

3

1

4

4

17

200-167

76

5

Торпедо

57

25

5

2

3

1

21

161-143

68

6

ЦСКА

57

27

2

1

0

5

22

164-135

65

7

Северсталь

56

24

0

4

3

4

21

167-157

63

8

Динамо Мн

57

20

5

1

2

3

26

151-152

57

9

Куньлунь РС

59

11

5

4

2

4

33

133-197

46

10

Сочи

59

15

1

3

0

7

33

145-221

45

11

Витязь

57

13

3

2

4

3

32

116-191

43

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

59

30

6

2

3

3

15

189-151

82

2

Авангард

57

27

9

3

0

3

15

173-143

81

3

Салават Юлаев

57

30

4

2

2

3

16

168-122

77

4

Трактор

58

25

5

3

2

4

19

161-136

72

5

Лада

59

23

2

4

3

10

17

147-145

71

6

Автомобилист

59

22

5

5

4

3

20

140-135

71

7

Ак Барс

57

26

6

2

0

2

21

148-121

70

8

Нефтехимик

59

18

5

1

5

6

24

138-179

59

9

Амур

57

18

2

2

6

5

24

130-154

55

10

Сибирь

58

17

2

3

3

6

27

124-158

53

11

Адмирал

57

10

4

3

6

5

29

121-164

45

12

Барыс

57

10

4

5

2

4

32

123-174

44

  

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КХЛ