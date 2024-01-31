Глейхенгауз назвал историю с допинг-скандалом моральным уничтожением Валиевой

Фигуристка была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 31 января. Хореограф Даниил Глейхенгауз считает историю с допинг-скандалом моральным уничтожением фигуристки Камилы Валиевой. Об этом он написал на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

"Такие спортсмены появляются в профессиональном спорте раз в много лет, когда все сходится в одном человеке, это большая редкость: талант, трудолюбие, красота и многое другое. Камила - универсальная спортсменка, которая обладает катанием, элементами ультра-си, невероятными вращениями и подачей образов. Весь ее и нашей команды многолетний труд был перечеркнут в один момент, через что она прошла в возрасте 15 лет и до сих пор проходит, не заслуживает никто. Это полное моральное уничтожение человека, было нарушено главное правило защищенного лица. Я не буду углубляться в рассказы, как было на самом деле и сколько времени кто из нас был с ней и старался поддерживать, но это все было и по-другому быть не могло, мы все люди, и у нас есть сердца", - написал Глейхенгауз.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России с первого места на третье.