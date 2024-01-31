Глейхенгауз признал вину штаба Тутберидзе в допинговом нарушении Валиевой

По мнению хореографа, тренеры фигуристки не смогли уберечь ее

ТАСС, 31 января. Вина в истории с допинг-скандалом с участием фигуристки Камилы Валиевой лежит в том числе и на представителях тренерского штаба спортсменки. Такое мнение на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) высказал хореограф Даниил Глейхенгауз.

"Я не понимаю, как это вещество попало в пробу Камилы, я точно знаю, что никто из нас не мог посоветовать принять нашему спортсмену допинг, и я уверен в Камиле, что она умышленно никогда его не употребляла. Я сам бы многое отдал, чтобы узнать правду о том, как вещество оказалось в ее пробе. Все это время юристы просили нас не комментировать ситуацию, чтобы не сделать хуже, ведь шел сложный процесс. Со своей стороны я делал, что мог, чтобы помочь разобраться в ситуации, ходил на допрос, участвовал в слушаниях по видеосвязи и готов и дальше делать все, чтобы правда была найдена. Наша вина в любом случае присутствует, так как мы не уберегли нашего спортсмена. От этого на душе грустно и больно", - написал он.

Запрещенный препарат триметазидин был обнаружен в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпиады Пекине. На Олимпийских играх российская сборная, в состав которой входила Валиева, выиграла командный турнир.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России с первого места на третье.