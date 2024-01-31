В WADA заявили, что судьи не поверили в версию стороны Валиевой с десертом дедушки

Спортивный арбитражный суд 29 января дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 31 января. Адвокаты дисквалифицированной на четыре года фигуристки Камилы Валиевой подвели спортсменку, не сумев доказать источник запрещенной субстанции. Такое мнение выразил генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли. Комментарий Ниггли приводит журналист Трэйси Холмес.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование WADA о четырехлетнем наказании. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы.

"Защищенные лица имеют несколько прав, недоступных для других, но я не думаю, что два года - это максимальное наказание, - сказал Ниггли. - История, которая была предоставлена суду - это десерт, приготовленный ее дедушкой. Никто не поверил в нее, не было ни одного доказательства, подтверждающего эту теорию. В результате адвокаты Валиевой подвели спортсменку, не сумев доказать источник субстанции. Они не предоставили ничего, что заслуживало бы доверие. Поэтому она получила максимальное наказание".

После решения CAS Международный союз конькобежцев переместил сборную России с первого места на третье в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх 2022 года, аннулировав результаты Валиевой. Фигуристка также лишилась золотых медалей чемпионата Европы и чемпионата России. После дисквалификации она сможет вернуться к соревнованиям 25 декабря 2025 года.