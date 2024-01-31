Губернатор Тюменской области сообщил о готовности региона к Спартакиаде

Соревнования пройдут с 9 по 18 февраля в Краснодарском и Красноярском краях, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях

ТЮМЕНЬ, 31 января. /ТАСС/. Тюменская область готова к проведению Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов, в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" подготовили оборудование для трансляций и переходы для зрителей на трассу. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе пресс-конференции об итогах социально-экономического развития региона в 2023 году и планах на ближайшую перспективу.

"У нас богатый опыт проведения самых разных мероприятий, мы умеем их проводить качественно, это отмечают и сами спортсмены, и тренеры, и организаторы мероприятий, зрители всегда очень довольны, и, конечно, для нас это всегда большой вызов, большая ответственность. Могу сказать, что мы провели очень большую продолжительную работу, в том числе и на самой "Жемчужине Сибири", кое-что поменяли из техники для проведения трансляций, удобства для спортсменов, удобства для зрителей: мы сделали переходы для того, чтобы можно было располагаться не только на трибунах, но и вдоль трасс", - сказал Моор.

Глава региона отметил, что "Жемчужина Сибири" готова принять такое масштабное мероприятие, для болельщиков подготовлена большая программа, зрителям будет чем развлечься, как провести время между стартами, можно будет вкусно поесть, приобрести сувениры. Губернатор пригласил посетить соревнования всех желающих, отметив, что обещается хорошая зимняя погода.

Спартакиада состоится с 9 по 18 февраля 2024 года, соревнования пройдут в Краснодарском и Красноярском краях, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. 2,5 тыс. спортсменов разыграют 108 комплектов наград в 14 олимпийских видах спорта.