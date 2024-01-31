Хоккеист Федотов считает, что ЦСКА почувствовал вкус побед

Московская команда в среду досрочно вышла в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, обыграв "Торпедо"

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Домашний матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной лиги против нижегородского "Торпедо" помог московскому ЦСКА почувствовать вкус побед. Такое мнение ТАСС высказал вратарь ЦСКА Иван Федотов.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев. Эта победа позволила ЦСКА выйти в плей-офф. Армейцы выиграли три последних матча из четырех.

"У меня от матча остались хорошие впечатления. Эта победа для нас как глоток воздуха, всегда очень приятно обыграть принципиального соперника. Мы почувствовали вкус побед, это, безусловно, дает эмоциональный подъем и надежды на лучшее", - сказал Федотов.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков в 57 матчах. В следующем матче ЦСКА 2 февраля примет петербургский СКА.