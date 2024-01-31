Хоккеист Светлаков назвал рабочим моментом отсутствие Федорова на тренерской скамейке ЦСКА

Главный тренер армейцев пропустил последние четыре матча команды из-за болезни

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Отсутствие главного тренера московского ЦСКА Сергея Федорова на тренерской скамейке является рабочим моментом, оно не влияет на игру команды. Такое мнение ТАСС высказал нападающий армейцев Андрей Светлаков.

В среду ЦСКА дома победил нижегородское "Торпедо" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги и обеспечил себе выход в плей-офф. Федоров пропустил последние четыре матча команды из-за болезни, обязанности главного тренера исполняет Равиль Якубов.

"Отличный матч, тяжелая игра, мы бились и боролись до самого конца. Рад, что нам удалось забросить на одну шайбу больше, чем соперник. Отсутствие Сергея Викторовича [Федорова] никак не сказывается на игре нашей команды, кого-то нет из-за травмы, кто-то болеет, это нормальный рабочий момент, Сергей Викторович сейчас лечится", - сказал Светлаков.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков в 57 играх. В следующем матче ЦСКА 2 февраля примет петербургский СКА.