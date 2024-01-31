Тренер ЦСКА рассказал о принципиальности следующего матча против СКА в КХЛ

Встреча состоится 2 февраля в Москве

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Следующий матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с петербургским СКА будет особенно принципиальным для московского ЦСКА. Об этом на пресс-конференции заявил старший тренер ЦСКА Равиль Якубов.

ЦСКА и СКА по ходу нынешнего сезона встречались пять раз. Во всех матчах победу одержала команда из Санкт-Петербурга. Шестая личная встречу между ЦСКА и СКА пройдет 2 февраля в Москве.

"Я думаю, что будет [особенно принципиальный матч]. После игры ребята сами сказали, что следующая игра очень важна. Ребята высказали такое мнение, что пора уже сыграть нормально с этой командой", - сказал Якубов.

В среду ЦСКА дома со счетом 3:2 обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Благодаря этой победе армейцы гарантировали себе участие в плей-офф.

"Подняться повыше в таблице нам бы хотелось. Но основное - подкатывать команду уже к плей-офф. Как это будет выглядеть, мы уже будем по ходу решать", - отметил Якубов.

ЦСКА набрал 65 очков после 57 матчей и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.